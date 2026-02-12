Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2026 18:25Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева
12 февраля 2026 18:10Новая группа резервистов "БАРС НН" приступила к обучению на полигоне
12 февраля 2026 17:56Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку
12 февраля 2026 17:05Нижегородцам объяснили затягивание ремонтных работ на Вязниковской улице
12 февраля 2026 16:55Энергетики готовятся к метели в Нижегородской области
12 февраля 2026 16:38257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году
12 февраля 2026 16:23Нижегородские школьники и студенты учреждений СПО обменялись опытом на интенсиве "ПроДвижение"
12 февраля 2026 16:16Строительство кладбища "Новое Стригинское" продолжится в Нижнем Новгороде
12 февраля 2026 16:08Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород
12 февраля 2026 15:43Нижегородская область — в лидерах по модернизации коммунальной инфраструктуры
Общество

Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева

12 февраля 2026 18:25 Общество
Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева

Фото: Александр Воложанин

С 10 февраля 2026 года обязанности заведующего кафедрой скорой медицинской помощи ФДПО ПИМУ исполняет Илья Починка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза.

Илья Починка также возглавляет кафедру эндокринологии и внутренних болезней и является доктором медицинских наук.

Напомним, и.о. главврача нижегородской больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, задержали 10 февраля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации прокуратуры, глава медучреждения организовал необоснованное начисление заработной платы своей дочери. Общая сумма выплат превысила миллион рублей.

11 февраля суд отправил Татьяну Соколову под стражу. Избрать меру пресечения ее отцу пока не представляется возможным. После обысков Зубеева госпитализировали с инфарктом, а позже прооперировали

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения ПИМУ
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 17:56Нижегородских судей Вячеслава Сапегу и Виктора Фомина отправили в отставку
12 февраля 2026 17:46Около 50 млн рублей нашли в коттедже у и.о. главврача нижегородской ГКБ №33
10 февраля 2026 18:50Экс-следователь возглавил новую нижегородскую АНО "Развитие"
10 февраля 2026 12:39Александр Седов возглавил медиахолдинг муниципальных СМИ Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных