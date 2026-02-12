Кадровые перестановки произошли в ПИМУ после задержания Павла Зубеева Общество

Фото: Александр Воложанин

С 10 февраля 2026 года обязанности заведующего кафедрой скорой медицинской помощи ФДПО ПИМУ исполняет Илья Починка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе вуза.

Илья Починка также возглавляет кафедру эндокринологии и внутренних болезней и является доктором медицинских наук.

Напомним, и.о. главврача нижегородской больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, задержали 10 февраля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По информации прокуратуры, глава медучреждения организовал необоснованное начисление заработной платы своей дочери. Общая сумма выплат превысила миллион рублей.

11 февраля суд отправил Татьяну Соколову под стражу. Избрать меру пресечения ее отцу пока не представляется возможным. После обысков Зубеева госпитализировали с инфарктом, а позже прооперировали.