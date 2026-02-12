Нижегородцам объяснили затягивание ремонтных работ на Вязниковской улице Общество

Фото: pravda-nn.ru

Ремонт на улице Вязниковской в Нижнем Новгороде затянулся из-за замены подрядчика, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на АО "ОКО".

Жители домов на Вязниковской рассказали, что работы идут с марта 2024 года и до сих пор не завершены. Из-за ремонта водители, по их словам, вынуждены стоять в пробках на улицах Вторчермета и Лесного городка.

Нижегородцы отмечают, что направляли обращения через портал "Решаем вместе" и напрямую в АО "Нижегородский водоканал", но это, как утверждают жители, не дало результата.

Ранее также сообщалось, что в отношении должностных лиц АО "Нижегородский водоканал" были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Кроме того, коммунальщикам направляли письмо с просьбой сообщить сроки завершения работ.

Как уточнили в компании, сейчас на участке прокладывают новый отрезок сетей водоотведения. Он должен обслуживать микрорайон Сортировочный, включая ЖК "На Путейской", ЖК "На Архангельской" и ЖК "Новый город".

В пресс-службе АО отметили, что объект сложный. На стройке сменился подрядчик, который выполнял строительно-монтажные работы, а в проект внесли изменения. В итоге сроки сдвинулись: завершить работы планируют до конца марта 2026 года.

Ремонт дороги на этом участке обещают выполнить, когда установится более благоприятная и устойчивая погода.

