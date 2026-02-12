Новая группа резервистов "БАРС НН" приступила к обучению на полигоне

Фото:
Новая группа "БАРС-НН" начала обучение на одном из военных полигонов Нижегородской области. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.
Командир подразделения Алексей Храмов сообщил, что в регионе сформировано несколько мобильных огневых групп. По его словам, продолжительность специальных сборов увеличена, а предварительной подготовке уделяется больше внимания. На полигоне бойцы отрабатывают тактику в различных условиях.
По его словам, основная цель — повышение боевой готовности и отработка действий в условиях, приближенных к боевым. Резервисты изучают стрелковую подготовку, противодействие БПЛА и работу в огневых группах.
В составе группы есть как новички, так и резервисты первой смены. Программа адаптирована под разный уровень подготовки. Опытные участники помогают новобранцам.
Младший сержант с позывным "Десант", вступивший в резерв в прошлом году, повторно проходит подготовку для совершенствования навыков. Новобранец с позывным "Ком" недавно заключил контракт и рассказал, что ранее стал свидетелем атак дронов на свое предприятие.
Служба в резерве проходит только на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону специальной военной операции.
Набор ведется добровольно через военкоматы путем заключения контракта с Минобороны России. Контракт позволяет совмещать гражданскую работу со сборами. На время сборов сохраняются рабочее место и зарплата, предоставляются страхование, медицинская помощь и бесплатное питание.
Для семей резервистов предусмотрены бесплатные детские сады, школьное питание, секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории региона, а также приоритетный перевод ребенка в школу рядом с домом. Обеспечивается внеочередная бесплатная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что девять БПЛА сбили над Дзержинском силами ПВО и резервистов "БАРС-НН".
