Энергетики готовятся к метели в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся метели и порывистого ветра, сообщили в пресс-службе Нижновэнерго.

По информации Гидрометцентра, 12-13 февраля в отдельных районах региона прогнозируются метель, мокрый снег и снег с дождем. Ожидается усиление южного ветра с порывами до 17 м/с.

Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды сформированы 140 бригад. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. На случай перебоев подготовлены 189 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 4,13 МВт.

Энергетики обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи категорически запрещается приближаться к ним — о таких случаях необходимо сообщить в энергокомпанию (8-800-220-0-220, "220") или в МЧС.

Ранее сообщалось, что затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород.