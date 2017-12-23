Музей Пушкина принимает заявки на всероссийскую конференцию старшеклассников в с.Б.Болдино Нижегородской области Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" принимает заявки на участие во всероссийской конференции старшеклассников в с.Большое Болдино Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

От учеников 9-11 классов принимаются рефераты на следующие темы: "И на месте сим желательно увековечить...". История сохранения болдинской усадьбы Пушкиных"; "В. Г. Белинский – критик романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин"; "Идейно-художественное своеобразие поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник", "А. А. Пушкин (сын поэта, – прим. НИА "Нижний Новгород") и его потомки на службе Отечеству"; "Сказка о рыбаке и рыбке". Современное прочтение"; "Дороги в жизни и творчестве А. С. Пушкина".

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта, сама конференция будет проходить 12-13 апреля 2018 года в музее-заповеднике "Болдино". Подробные условия участия в конференции можно прочитать в положении.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно, что музей-заповедник А.С. Пушкина в Большом Болдино вернется в областную собственность с 1 января 2018 года. До этого он с 2014 года находился на муниципальном балансе.