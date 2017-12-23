Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в Нижегородскую область Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в Нижегородскую область. Об этом первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц сообщил на пресс-конференции 22 декабря 2017 года.



По его словам, данная серия выглядит более яркой по сравнению с предыдущими, поэтому будет удобна для людей с плохим зрением. Новые банкноты содержат больше защитных признаков, чем предыдущие: в частности, на купюре в 2000 рублей использован оптический переменный элемент в виде золотистого кольца с изображением моста. При покачивании купюры заметно перемещение кольца. Еще одним новым элементом является модернизированная голографическая нить (на которой под острым углом заметен символ рубля). Кроме того, в нижней правой части лицевой стороны каждой из купюр расположен QR – код, при сканировании которого появится ссылка, которая ведёт на страницу сайта Банка России www.cbr.ru



Данные купюры не являются памятными и будут вводиться в обращение в соответствии с потребностями наличного оборота. Банкноты обязательны для приема при любых видах расчета и дополнят ряд существующих купюр номиналом: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.



Как отметила главный эксперт по исследованию денежных знаков Вялого-Вятского ГУ Банка РФ Наталья Матвеева, впервые на новых банкнотах изображается российский герб без подписей.



"Появление купюр в свободном обращении – дело не быстрое. Новые банкноты уже прибыли в регион, и постепенно они появятся в кошельках нижегородцев. В настоящее время завешается этап настройки банковского и торгово-сервисного оборудования для их приема", – отметил Эберенц.



Напомним, что на лицевой стороне 200-рублевой купюры изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной - Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический". На основной стороне купюры номиналом 2000 рублей изображен Русский мост – вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города, на оборотной – космодром "Восточный".

Ранее сообщалось, что символы Нижнего Новгорода по итогам голосования в 2017 году не попали на новые купюры в 200 и 2000 рублей, оказавшись лишь на седьмом месте из десяти.