Расходы на бойцов СВО в Нижегородской области увеличат на 9,8 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Дополнительные 9,8 млрд рублей закладывают в бюджете региона на поддержку участников СВО и их семей. Соответствующие изменения будут рассмотрены в Заксобрании Нижегородской области в июле.

На аналогичную сумму увеличивают дефицит облбюджета. Компенсировать ее предлагается за счет привлечения новых коммерческих кредитов. С учетом правок общая сумма дефицит увеличится до 44,7 млрд рублей.

Также в июле рассмотрят увеличение доходов региона на 3,5 млрд рублей (до 345,7 млрд) и расходов — на 13,5 млрд рублей (до 390,4 млрд).

В марте 2026 года губернатор Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 млрд рублей.