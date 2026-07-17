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Расходы на бойцов СВО в Нижегородской области увеличат на 9,8 млрд рублей

17 июля 2026 11:15 Экономика
Расходы на бойцов СВО в Нижегородской области увеличат на 9,8 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

Дополнительные 9,8 млрд рублей закладывают в бюджете региона на поддержку участников СВО и их семей. Соответствующие изменения будут рассмотрены в Заксобрании Нижегородской области в июле.

На аналогичную сумму увеличивают дефицит облбюджета. Компенсировать ее предлагается за счет привлечения новых коммерческих кредитов. С учетом правок общая сумма дефицит увеличится до 44,7 млрд рублей.

Также в июле рассмотрят увеличение доходов региона на 3,5 млрд рублей (до 345,7 млрд) и расходов — на 13,5 млрд рублей (до 390,4 млрд).

В марте 2026 года губернатор Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Нижегородская область направила на поддержку СВО 47 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Законодательство СВО
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