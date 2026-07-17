Число корпоративных банкротств резко выросло в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области зафиксирован резкий рост числа обращений о признании несостоятельности юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств.

Если в первом квартале 2026 года в регионе было подано 26 заявлений об открытии конкурсного производства, то во втором квартале их количество увеличилось до 42.

В целом по стране динамика также остается восходящей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число банкротств в России выросло на 21% и превысило 1,9 тысячи случаев.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин отметил, что увеличение количества корпоративных банкротств, хотя и не носит критического характера, является объективной тенденцией.

По его словам, в этой ситуации особенно остро проявляется проблема низкого реабилитационного потенциала российской процедуры банкротства. Решение этого вопроса, считает эксперт, возможно за счет постепенных изменений как в законодательстве, так и в подходах самих должников и кредиторов.

Ранее эксперт объяснил, что выгоднее: реструктуризация долгов или банкротство.