Судостроительный завод "Лотос" построит два круизных судна для нижегородской ГК "Гама" Бизнес

АО "Судостроительный завод "Лотос" (Нариманов, Астраханская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 22 декабря 2017 года заключило договор на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 "Золотое кольцо" с нижегородской ГК "Гама".

Как сообщила пресс-служба предприятия, строительство будет вестись по программе льготного лизинга для пассажирских судов. Первый круизный лайнер будет заложен в первом квартале 2018 года и передан заказчику в 2019 году.

Генеральный директор ООО "Гама" Дмитрий Галкин сообщил НИА "Нижний Новгород", что инвестиции в строительство двух судов составят порядка 800 млн рублей без НДС.

По его словам планируется, что суда будут курсировать по кольцевой линии от Нижнего Новгорода через Оку до Северного речного вокзала Москвы, далее они будут проходить через центр столицы, а потом возвращаться в Нижний Новгород.

По информации "Лотоса" суда будут рассчитаны на 180 пассажиров. Они будут размещаться в каютах первого класса и "Люкс". Осадка судов составит 1,2 м, габарит по высоте 8,6 м. Это позволит использовать суда на неглубоких реках, позволит им проходить под мостами и подходить к необорудованному причалом берегу. Длина судна проекта ПКС 180 "Золотое кольцо" – 81,6 м, ширина – 13,8 м, мощность главных дизель-генераторов 3х320 кВт, скорость экономического хода на глубокой воде – 18 км/ч, тип движительно-рулевого комплекса – колесный, привод гребных валов – электромеханический.

"Этим проектом мы начинаем включать в хозяйственную деятельность нашей страны 50 тысяч км внутренних водных путей, которые на сегодняшний день не используются. Технические характеристики судов проекта "Золотое кольцо" позволяют ходить там, где существующий на сегодня речной пассажирский транспорт ходить не может", - приводятся в сообщении завода слова Галкина.