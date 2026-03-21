1,8 млрд рублей направят на соцподдержку в Нижнем Новгороде Экономика

19 марта состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по социальной политике под председательством Инны Ванькиной. Депутаты рассмотрели вопросы детского отдыха, работы комиссий по делам несовершеннолетних и поддержали корректировки городского бюджета.

Члены комиссии одобрили предложения директора департамента финансов Юрия Мочалкина, а также инициативу о предоставлении бесплатного питания в муниципальных школах детям, один из родителей которых состоит в мобилизационном резерве "Барс-НН".

Отдельно обсудили кадровую ситуацию в подразделениях полиции УМВД России по Нижнему Новгороду. Инна Ванькина отметила, что депутатам известно о сложностях с укомплектованностью, однако есть и положительные изменения — рост оплаты за переработки и более четкое соблюдение режима службы. По ее словам, комиссия продолжит держать тему на контроле, поскольку от работы полиции напрямую зависит безопасность и комфорт жителей.

Директор департамента социальной политики Галина Гуренко представила итоги работы городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В прошлом году в ходе межведомственных рейдов различные виды помощи получили 1 983 неблагополучные семьи. 199 детей были направлены в учреждения социальной защиты, 51 — в медицинские организации, четверо переданы родственникам. На заседаниях комиссий рассмотрено 4 984 персональных дела. По итогам профилактической работы с межведомственного контроля сняты 135 несовершеннолетних и 84 семьи.

Одним из инструментов профилактики остается наставничество: в городе 459 наставников сопровождают 484 подростков. Благодаря этой работе более 200 несовершеннолетних сняты с контроля в связи с исправлением.

Также депутаты рассмотрели реализацию муниципальной программы "Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода". В 2026 году на нее предусмотрено 1,8 млрд рублей. Средства направят на обеспечение детей до трех лет продукцией молочной кухни, развитие центров военно-патриотического воспитания, дополнительные меры поддержки отдельных категорий жителей, включая участников СВО и их семьи, вовлечение ветеранов в общественную жизнь, а также подготовку муниципальных загородных лагерей к каникулам.

Директор департамента образования Ирина Борякова подвела итоги Года детского отдыха. В 2025 году увеличилось число лагерей и охват детей. Весной работали 111 лагерей с дневным пребыванием и три лагеря труда и отдыха — их посетили более 5 тысяч детей. Летом действовали 207 лагерей с дневным пребыванием и 33 лагеря труда и отдыха с общим охватом более 18 тысяч школьников. Осенью функционировали 11 лагерей, которые приняли около 500 детей. Существенно выросло и число участников проекта "Дворовая практика": летом работали 62 площадки для 9 754 детей.

Говоря об участии школьников во Всероссийской олимпиаде, Борякова сообщила, что в 2025-2026 учебном году в школьном этапе приняли участие более 144 тысяч человек против 132 тысяч годом ранее. До муниципального этапа допущены около 20,1 тысячи учащихся, до регионального — 1 690.

В 2024-2025 учебном году в заключительном этапе олимпиады участвовали 43 нижегородских школьника, двое стали победителями, 12 — призерами. Наличие такого статуса дает право претендовать на городскую именную стипендию в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в течение года.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что активность школьников и их результаты позволяют оценивать уровень образования в городе и помогают выявлять и поддерживать одаренных детей.

В завершение депутаты ознакомились с программой культурно-досуговых мероприятий библиотеки имени А. С. Макаренко в Автозаводском районе. По информации директора департамента культуры Светланы Гуляевой, в учреждении зарегистрированы 4 100 читателей, ежегодно фиксируется более 60 тысяч посещений. В 2025 году библиотека провела 350 мероприятий, из них 150 — выездные на благоустроенных общественных пространствах микрорайона.

Ранее сообщалось, что налоговая задолженность в Нижнем Новгороде достигла 2,6 млрд рублей.