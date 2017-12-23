Нижегородское "НПП "Модуль" оштрафовано на 170 тысяч рублей за потерявшего глаз во время работы слесаря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское "НПП "Модуль" оштрафовано на 170 тысяч рублей за потерявшего глаз во время работы слесаря. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, слесарь в помещении покрасочной камеры готовил выпускаемые предприятием противопожарные металлические двери к окраске. Двери были подвешены на специальные направляющие. В процессе работы работник неосторожно наткнулся лицом на выступающую часть свободного подвеса, на котором не было двери.

В результате происшествия 32-летний слесарь получил тяжелую травму глаза в виде проникающего ранения.

Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к выводу, что при эксплуатации подвесной системы, имеющей выступающие части, не были предусмотрены достаточные меры защиты работающих. Вместе с тем, отмечена личная неосторожность пострадавшего работника. Он не убедился в том, что выступающий элемент подвесной системы находится на безопасном расстоянии.

Напомним также, в ноябре богородское ООО "Караван-СК" было оштрафовано на 120 тысяч рублей за травму глаза сотрудника во время работы.