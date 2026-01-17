97-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники" Происшествия

Мошенники выманили у 97-летней жительницы Приокского района Нижнего Новгорода более 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сначала злоумышленники представились сотрудниками поликлиники. Под предлогом "обновления личной информации" они убедили пожилую женщину назвать код из поступившего СМС-сообщения.

Вскоре после этого последовал еще один звонок — теперь уже якобы от представителей силовых структур. Аферисты сообщили о "подозрительных операциях" на счёте пенсионерки и настойчиво рекомендовали перевести все средства на "безопасный счёт", продиктованный по телефону.

Женщина отправилась в салон связи и выполнила все указания, в результате чего потеряла 203 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает личности злоумышленников.

Правоохранители напоминают: сотрудники клиник, банков и государственных служб никогда не запрашивают по телефону СМС-коды и не просят переводить деньги. При получении подобных звонков следует немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк или обратиться в полицию по номерам 02 либо 102 (для мобильных телефонов).

