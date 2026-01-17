У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 января 2026 12:3797-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники"
17 января 2026 12:16Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек
17 января 2026 09:54Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя"
16 января 2026 19:30Экономическая преступность в составе ОПГ выросла в Нижегородской области
16 января 2026 18:38Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника "Атомстройэкспорта"
16 января 2026 18:15Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области
16 января 2026 17:50Уголовное дело завели после смерти младенца в Кстове
16 января 2026 14:14Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ
16 января 2026 13:59Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории
16 января 2026 13:23Неизвестные обстреляли автобусы в Дзержинске
Происшествия

97-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники"

17 января 2026 12:37 Происшествия
97-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из поликлиники

Фото: freepik.com

Мошенники выманили у 97-летней жительницы Приокского района Нижнего Новгорода более 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Сначала злоумышленники представились сотрудниками поликлиники. Под предлогом "обновления личной информации" они убедили пожилую женщину назвать код из поступившего СМС-сообщения.

Вскоре после этого последовал еще один звонок — теперь уже якобы от представителей силовых структур. Аферисты сообщили о "подозрительных операциях" на счёте пенсионерки и настойчиво рекомендовали перевести все средства на "безопасный счёт", продиктованный по телефону.

Женщина отправилась в салон связи и выполнила все указания, в результате чего потеряла 203 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает личности злоумышленников.

Правоохранители напоминают: сотрудники клиник, банков и государственных служб никогда не запрашивают по телефону СМС-коды и не просят переводить деньги. При получении подобных звонков следует немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк или обратиться в полицию по номерам 02 либо 102 (для мобильных телефонов).

Ранее нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Пенсионеры Полиция
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 10:47Нижегородец поверил мошенникам и "задекларировал" более 6 млн рублей
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
07 января 2026 14:58Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона
29 декабря 2025 11:07Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных