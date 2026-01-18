У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Происшествия

18 января 2026 14:02
Мошенники выманили у жительницы Арзамаса более 2 млн рублей под видом инвестиций

Жительница Арзамаса стала жертвой интернет-мошенников, потеряв более 2,3 миллиона рублей, поверив в обещания легкого заработка на инвестициях в криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

50-летняя женщина в течение трех дней в декабре переводила деньги неизвестным лицам через мобильные приложения. Злоумышленники использовали разные номера и платформы, убеждая потерпевшую вложиться в якобы прибыльный инвестиционный проект. В итоге женщина перевела мошенникам 2 303 957 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество".

Полиция напоминает: прежде чем инвестировать, важно тщательно проверять информацию о компании и избегать переходов по сомнительным ссылкам из писем и мессенджеров. Без специальных знаний участие в биржевых проектах может обернуться серьёзными потерями.

Ранее сообщалось, что 97-летняя жительница Нижнего Новгорода лишилась более 200 тысяч рублей после звонка из "поликлиники". 

Арзамас мошенники Полиция
