Более 380 пьяных водителей выявлено в Нижегородской области с начала 2026 года

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Происшествия
18 января 2026 09:00Более 380 пьяных водителей выявлено в Нижегородской области с начала 2026 года
17 января 2026 16:52Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе
17 января 2026 13:39Отек мозга и асфиксия: вскрылись новые детали гибели младенца в Кстове
17 января 2026 13:19Экс-заммэра Сарова Михаил Щербак находится под подпиской о невыезде
17 января 2026 12:3797-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники"
17 января 2026 12:16Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек
17 января 2026 09:54Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя"
16 января 2026 19:30Экономическая преступность в составе ОПГ выросла в Нижегородской области
16 января 2026 18:38Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника "Атомстройэкспорта"
16 января 2026 18:15Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области
Происшествия

18 января 2026 09:00 Происшествия
С начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области привлекли к ответственности 384 водителя, управлявших автомобилями с признаками опьянения. 

По оперативным данным, у 335 человек было установлено состояние алкогольного опьянения. При этом 120 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще 49 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то, что ранее были лишены прав. Теперь им грозит уголовное наказание.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Новгороде по вине пьяных водителей произошло 96 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 11 человек, еще 116 получили травмы различной степени тяжести.
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госавтоинспекция ДТП Пьяный водитель
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
