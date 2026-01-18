Более 380 пьяных водителей выявлено в Нижегородской области с начала 2026 года Происшествия

С начала 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области привлекли к ответственности 384 водителя, управлявших автомобилями с признаками опьянения.

По оперативным данным, у 335 человек было установлено состояние алкогольного опьянения. При этом 120 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще 49 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то, что ранее были лишены прав. Теперь им грозит уголовное наказание.

Напомним, в 2025 году в Нижнем Новгороде по вине пьяных водителей произошло 96 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 11 человек, еще 116 получили травмы различной степени тяжести.

