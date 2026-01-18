Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в Кстове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти полуторамесячного ребенка в одной из больниц Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Напомним, младенец скончался в Кстовской ЦРБ. Мальчик был доставлен в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья, через несколько часов после госпитализации он умер. Мать ребенка утверждает, что трагедия произошла из-за несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи.
Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что причиной смерти младенца стали отек головного мозга и асфиксия из-за попадания пищи в бронхиолы.
