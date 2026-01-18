Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в Кстове

18 января 2026
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в Кстове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти полуторамесячного ребенка в одной из больниц Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства. 

Напомним, младенец скончался в Кстовской ЦРБ. Мальчик был доставлен в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья, через несколько часов после госпитализации он умер. Мать ребенка утверждает, что трагедия произошла из-за несвоевременного и некачественного оказания медицинской помощи.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что причиной смерти младенца стали отек головного мозга и асфиксия из-за попадания пищи в бронхиолы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Александр Бастрыкин Кстово Смертность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных