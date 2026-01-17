Экс-заммэра Сарова Михаил Щербак находится под подпиской о невыезде Происшествия

Директор по капитальному строительству "Атомстройэкспорта" Михаил Щербак, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Информация о задержании экс-заммэра Сарова появилась накануне. По данным правоохранителей, Щербак занл, что деятельность организации запрещена в России, но все равно перевел деньги на ее счет. Это произошло в августе 2021 года. Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Нижегородской области.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ завели в Главном следственном управлении ГУ МВД по региону.

"В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в полиции.

Напомним также, что в октябре 2025 года военный суд приговорил физика-ядерщика из Сарова к 18 годам за государственную измену.