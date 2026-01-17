Отек мозга и асфиксия: вскрылись новые детали гибели младенца в Кстове Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Полуторамесячный мальчик скончался в Кстовской центральной райбольнице в Рождество. По словам ритуального агента Екатерины Молодцовой, занимавшейся организацией похорон, ответственность за смерть ребенка фактически возложили на его мать.

По имеющейся информации, около 11 часов утра у малыша начались проблемы с дыханием. Родители вызвали скорую помощь, и ребенка экстренно доставили в больницу. Там его поместили в реанимацию. Маме сказали, что состояние малыша стабилизировалось, но оставаться рядом с ним не разрешили и отправили ее домой.

А вечером, примерно в пять часов, женщине сообщили о смерти малыша. В свидетельстве о смерти указано, что причиной стали отек головного мозга и асфиксия из-за попадания пищи в бронхиолы. В качестве первичного диагноза отмечено, что младенец якобы захлебнулся смесью еще дома.

В программе "Кстати" (16+) Екатерина Молодцова сказала, что официальная версия вызывает у нее сомнения.

"Как малыш мог захлебнуться смесью дома, когда он умер в больнице через пять часов? Мне кажется, на ребенка просто перестали обращать внимание. Возможно, его откачали, он пришел в себя, и на этом все закончилось", - заявила ритуальный агент.

Тем временем, в СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.