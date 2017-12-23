Экипировку с символикой ЧМ почти на 2 млн рублей планирует закупить дирекция спортмероприятий в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экипировку с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года почти на 2 млн рублей планирует закупить ГАУ Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 25 декабря 2017 года.



Согласно информации, учреждение объявило запрос предложений на изготовление продукции. Подрядчик должен будет поставить мужские и женские футболки, рубашки поло, свитшоты и шорты, а также теннисные платья для женщин и дождевики унисекс – по 100 штук каждого предмета экипировки. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 943 тысячи рублей. Итоги будут подведены 29 декабря 2017 года.



Напомним, дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий направит 2 млн рублей на социальную теле- и радиорекламу с целью популяризации Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.