Стоянка и остановка автомобилей на подъездных путях к шести АЗС будет запрещена в Нижнем Новгороде с 9 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоянка и остановка автомобилей на подъездных путях к шести АЗС будет запрещена в Нижнем Новгороде с 9 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте МКУ "Центр организации дорожного движения" 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, запрет остановки и стоянки вводится на проспекте Гагарина на АЗС№206 в районе дома 127 и АЗС №0186 в районе дома 232Б; на АЗС№10 на ул. Салганской у дома 31; на ул. Кузбасской на АЗС №12 у дома 1В и на АЗС "ЛУКОЙЛ Ликард" у дома 2Б, а также на АЗС №1 у дома 17 в Бурнаковском проезде.