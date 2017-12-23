Ежемесячная выплата за рождение первенца в Нижегородской области оставит 9,6 тысяч рублей в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежемесячная выплата за рождение первенца в Нижегородской области оставит 9,6 тысяч рублей в 2018 году. Об этом сообщило региональное министерство социальной политики 25 декабря 2017 года.

В ведомстве напомнили, что согласно поручениям президента РФ с 2018 года за счет федерального бюджета вводится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

Указанная выплата в 2018 году будет осуществляться в размере величины прожиточного минимума для детей за второй квартал 2017 года (в Нижегородской области – 9 612 рублей). Напомним, в среднем по России эта цифра составляет 10,5 тысяч рублей.

Доход на одного члена семьи для получения выплаты также будет учитываться также за второй квартал 2017 года, он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в Нижегородской области – 15 049,5 рублей (10 033 рубля х 1,5)).

Для назначения выплаты следует обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства в течение шести месяцев. При обращении после этой даты пособие будет назначено с даты обращения.

Кроме заявления и свидетельства о рождении ребенка необходимо предоставить документы о доходах родителей (либо единственного родителя в случае рождения ребенка одинокой матерью) за предыдущий год.

В составе семьи для расчета дохода учитывают только родители и ребенок (бабушки, дедушки не учитываются).