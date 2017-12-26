Суд отказал нижегородскому экс-министру в снятии судимости Происшествия

Денис Лабуза Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд отказал бывшему министру поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денису Лабузе в отмене условного осуждения и снятия судимости. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, в ноябре 2017 года осужденный Денис Лабуза обратился в суд Нижегородского района Нижнего Новгорода с ходатайством об отмене условного осуждения и снятия судимости.

При этом на судебном заседании гособвинитель рекомендовал суду отклонить заявленное ходатайство в связи с имеющимися нарушениями при исполнении наказания. По словам прокурора, осуждённый не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, как назначено по приговору. 18 декабря суд отказал бывшему министру в удовлетворении заявленного ходатайства.

Напомним, в марте 2016 года суд приговорил нижегородского экс-министра Дениса Лабузу к пяти годам условно. Он признан виновным по п. "а" ч.2 ст.322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" и ч.2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Несмотря на то, что ранее обвинение просило пять лет реального срока заключения, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также запретом занимать госдолжности сроком на два года. Кроме того, осуждённый должен будет заплатить 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу в июне 2016 года.

Как сообщалось ранее, УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы в сентябре 2014 года. Дело было возбуждено по факту незаконного въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации.