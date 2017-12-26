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Общество

Александр Герасименко возглавил комиссию по контролю за реализацией программы "Комфортная среда" в Нижнем Новгороде

26 декабря 2017 12:21  [211] Общество
Александр Герасименко

Александр Герасименко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко возглавил комиссию по контролю за реализацией программы "Формироване комфортной городской среды". Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации города 26 декабря 2017 года.

В общественную комиссию по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы вошли 19 человек: замглавы горадминистрации Александр Герасименко, депутат Заксобрания Владимир Солдатенков, директор городского департамента благоустройства Владимир Рябцев, главный архитектор города Виктор Быков, директор департамента общественных отношений Роман Амбарцумян, замдиректора департамента жилья Ирина Ключева, замдиректора департамента градстроительного развития Александр Корнилов, все главы районов Нижнего Новгорода.

Кроме того, членами комиссии стали председатель НООО "Инвантур" Андрей Буланов, профессор ННГАСУ Анна Гельфонд, представитель НРО ОНФ Борис Караганов, директор АНО "Огород" Дарья Шорина.

"Комиссия создана для проведения оценки предложений заинтересованных лиц, дизайн-проектов дворовых и общественных территорий. Комиссия формирует предварительный перечень территорий общего пользования для участия в конкурсном отборе, основываясь на степени знаковости, популярности места, количестве благополучателей, предложениях жителей", - говорится в документе

Сообщается, что граждане могут отправлять свои предложения о включении территории в перечень для участия в программе "в произвольной форме" на электронный адрес - ddh@admgor.nnov.ru.

Напомним, что бюджет программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2018 году составит 1,17 млрд рублей. В следующем году в рамках этой программы в Нижнем Новгороде планируется благоустроить парк "Дубки", вторую очередь ул. Большая Покровская и Нижневолжскую набережную в сторону Гребного канала.

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