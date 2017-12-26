Ледовый каток на стадионе "Руслан" открылся в с.Большое Болдино Нижегородской области. Об этом сообщает управление делами администрации Большеболдинского муниципального района 26 декабря 2017 года.
Как сообщается в пресс-релизе, каток открыт с 15:00 до 20:00 ежедневно, кроме субботы.
"Для желающих открыт прокат коньков", - добавили в администрации.
Напомним, что более 20 мероприятий пройдет в рамках новогодних праздников в с. Большое Болдино. Серия мероприятий стартует вечером отдыха для молодежи 22 декабря 2017 года в НКЦ (16+). С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте администрации.
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