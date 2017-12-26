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Общество

МЧС предупредило о сохранении опасности ЧС из-за снега и ветра в Нижегородской области в ночь на 27 декабря

26 декабря 2017 16:29  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупредило о сохранении опасности ЧС из-за снега и ветра в Нижегородской области в ночь на 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в ближайшие один - три часа и ночью 27 декабря 2017 года местами по Нижегородской области ожидаются снег, порывы западного и юго-западного ветра до 15 м/с, метель, ухудшение видимости до 500 м и менее, на дорогах накат, гололедица, на отдельных участках снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой и нарушения в работе систем ЖКХ.

Кроме того, увеличивается вероятность ЧС на автотрассах федерального, регионального и местного значения, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью.

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Теги:
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