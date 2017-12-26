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27 декабря 2017 14:11  [439] "Теплоэнерго" сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение для нижегородцев с начала 2018 года
Общество

"Теплоэнерго" сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение для нижегородцев с начала 2018 года

27 декабря 2017 14:11  [439] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" снизит тариф на теплоснабжение для нижегородцев с 1 января 2018 года. Об этом пресс-служба компании сообщила 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, компания снизит ставку за мощность на 6%, которая составляет около 60% в общей структуре платежа. "Ее удалось сократить на 6% в результате работы "Теплоэнерго" по снижению издержек", - рассказали в компании.

"Так, по итогам 2017 года за счeт модернизации и автоматизации работы оборудования, внедрения энергосберегающих технологий, а также эффективных управленческих решений ОАО "Теплоэнерго" удалось добиться сокращения издержек и снижения тарифа. Потребители увидят изменения в февральских платежках", - говорится в сообщении.

"После ежегодной индексации тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2018 года ставка за энергию снизится на 2,9% от тарифа 2017 года. Таким образом, в 2018 году тариф на тепло в Нижнем Новгороде будет меньше, чем утвержденный ФАС России предельный индекс. Несмотря на снижение тарифа, компания "Теплоэнерго" приложит все усилия для сохранения стабильного качество отопления и горячего водоснабжения для потребителей", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы меняем направление развития, берем на себя обязательства по оптимизации производственных затрат. Мы будем и в дальнейшем искать новые способы повышения эффективности работы, чтобы в домах нижегородцев всегда было тепло и комфортно", - сказал генеральный директор "Теплоэнерго" Александр Котельников.

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