Нижегородские волонтеры обменялись опытом поддержки СВО с участниками автопробега "Кузбасс – Донбасс. Вечный ZOV" Общество

Фото: АНО Волонтерский центр Нижегородской области

Участники автопробега «Кузбасс – Донбасс. Вечный ZOV» побывали в Нижегородской области.

Они встретились с активистами нижегородских волонтерских организаций в рамках круглого стола, посвященного помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Организатором встречи выступила АНО «Волонтерский центр Нижегородской области».

Как рассказали в Волонтерском центре, участники круглого стола обменялись опытом оказания помощи и добровольческой поддержки всех, кто служит и работает в зоне СВО. Всего в обсуждении приняли участие около 40 волонтеров.

«У нас в регионе участникам СВО и их семьям помогают и на правительственном уровне, и самостоятельно, объединяясь в волонтерские группы: кто-то своими руками делает окопные свечи, кто-то плетет маскировочные сети, а кто-то собирает дроны. И каждому из наших волонтеров было интересно узнать про опыт организаций и объединений из других регионов России, особенно таких крупных, как «Воронеж Z», численность которой превышает семь тысяч человек. Для себя выявили направления и практики, которые можно внедрить в нашем регионе», - отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

В рамках круглого стола прошла презентация деятельности организаций «Воронеж Z» и «Родина Мать ZOVëт» по помощи детям Донбасса.

«Такими встречами в городах на маршруте автопробега мы хотим показать и волонтерам, и солдатам на передовой, что в России в каждом городе стараются, что-то делают для фронта, переживают за наших бойцов, ждут их домой с Победой. Мы таким образом показываем, как помогают в каждом городе. Это видят и люди со всей страны, и бойцы из разных подразделений, это тоже очень важно», - поделилась участница автопробега, руководитель организации «Воронеж Z» Людмила Лебедева.

Автопробег «Кузбасс – Донбасс. Вечный ZOV», помимо волонтеров из Нижегородской области, объединит неравнодушных граждан, занимающихся оказанием помощи участникам специальной военной операции из Кемерово, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Владимира, Москвы, Тулы и Воронежа. Завершится автопробег в Донецке.

СПРАВКА

Организация «Воронеж Z» объединяет более 7,5 тысячи участников, представляющих свыше 60 городов России и зарубежья. Проект стал полуфиналистом Международной премии «#МЫВМЕСТЕ» от Центрального федерального округа в 2023 году, организация принимала участие в форуме волонтеров СВО «Все для Победы» с участием президента РФ Владимира Путина. Кроме того, «Воронеж Z» был организатором межрегионального форума волонтеров СВО «Победа своими руками» в феврале 2024 года. Организация оказывает гуманитарную помощь подразделениям армии России, выполняющим боевые задачи на передовой в зоне проведения СВО, стационарным и полевым госпиталям, непосредственную помощь по уходу за ранеными в Белгородском госпитале, а также гуманитарную помощь детям и гражданскому населению ЛНР и ДНР.

Организация «Родина Мать ZOVëт» представляет собой детское, гуманитарное направление помощи жителям Донбасса и является частью большого сообщества добровольцев, единомышленников и настоящих патриотов со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Цель проекта: работать на благо и процветание любимой Родины, внести посильный вклад в обеспечение достойного будущего России и ее граждан через конкретную и непосредственную помощь детям на освобожденных территориях.