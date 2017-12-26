Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 27 декабря 2017 года.

Согласно предоставленной информации, "в результате физического износа в процессе эксплуатации" на территории региона признано аварийными и подлежащими расселению 1 039 многоквартирных домов общей площадью 256,7 тысяч кв м.

"В Нижнем Новгороде таких домов 331 (площадь - 85,8 тысяч кв.м, 33,42 % от общего объема аварийного фонда)", - добавили в минстрое.

В правительстве также уточнили, что работы по разработке и утверждению новой региональной программы по ликвидации аварийного фонда будет организована после принятия поправок в Жилищный кодекс РФ в срок до 1 июля 2018 года.

"Необходимость согласования новой программы Законодательным собранием, а также размер областных средств, средств местных бюджетов, которые необходимо предусмотреть на реализацию программы будет определен после внесения поправок в Жилищный кодекс", - ответили в минстрое на запрос информагентства.

Ранее директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев выразил надежду, что в рамках вышеназванной программы АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода" (ОДЖС) получит развитие.