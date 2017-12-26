Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2017 18:22  [103] Гармонь ручной работы XIX века с нижегородской мусоросортировочной линии передана в музей
27 декабря 2017 18:16  [112] Более 50 школьников Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие в конкурсе "Ледовая фантазия"
27 декабря 2017 17:55  [85] "Ростелеком" наградил призера конкурса "Спасибо Интернету!" из Арзамаса Нижегородской области
27 декабря 2017 17:54  [145] Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря
27 декабря 2017 17:25  [131] Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года
27 декабря 2017 16:49  [106] Почти 99% нижегородских школьников успешно написали итоговое сочинение в 2017 году
27 декабря 2017 16:21  [261] "Газпром межрегионгаз" предупреждает об отключении газа за долги семи предприятиям Нижегородской области с 29 декабря
27 декабря 2017 15:48  [163] НОКК планирует вложить 400 млн рублей в модернизацию 11 котельных в Володарском районе Нижегородской области
27 декабря 2017 15:37  [264] Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона
27 декабря 2017 14:11  [440] "Теплоэнерго" сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение для нижегородцев с начала 2018 года
Общество

Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года

27 декабря 2017 17:25  [131] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 27 декабря 2017 года.

Согласно предоставленной информации, "в результате физического износа в процессе эксплуатации" на территории региона признано аварийными и подлежащими расселению 1 039 многоквартирных домов общей площадью 256,7 тысяч кв м.

"В Нижнем Новгороде таких домов 331 (площадь - 85,8 тысяч кв.м, 33,42 % от общего объема аварийного фонда)", - добавили в минстрое.

В правительстве также уточнили, что работы по разработке и утверждению новой региональной программы по ликвидации аварийного фонда будет организована после принятия поправок в Жилищный кодекс РФ в срок до 1 июля 2018 года.

"Необходимость согласования новой программы Законодательным собранием, а также размер областных средств, средств местных бюджетов, которые необходимо предусмотреть на реализацию программы будет определен после внесения поправок в Жилищный кодекс", - ответили в минстрое на запрос информагентства.

Ранее директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев выразил надежду, что в рамках вышеназванной программы АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода" (ОДЖС) получит развитие.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph