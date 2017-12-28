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28 декабря 2017 10:45  [839] Кафе "Удача" сгорело из-за поджога в автозаводском парке в Нижнем Новгороде 27 декабря
Происшествия

Кафе "Удача" сгорело из-за поджога в автозаводском парке в Нижнем Новгороде 27 декабря

28 декабря 2017 10:45  [839] Происшествия

Фото: группа "Вконтакте" "ЧП-ДТП"

Кафе "Удача" сгорело предположительно из-за поджога в парке культуры и отдыха в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в кафе-баре "Удача" на пр. Молодежный поступило в МЧС в 18:40. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение кафе по всей площади. В результате пожара сгорело кафе на площади 48 кв.м.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 33 человека личного состава и шесть единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Как сообщили в пресс-службе МЧС, кафе зимой не эксплуатируется. В результате пожара никто не пострадал.

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