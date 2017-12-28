Работа муниципального транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена ночью 1 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Муниципальный транспорт будет работать в Нижнем Новгороде ночью и утром 1 января 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Как рассказали в нижегородском метро, последние поезда со станций "Парк культуры" и "Горьковская" отправятся в 02:19, по маршруту ""Буревестник" - Парк культуры" - в 02:09. После перерыва утром 1 января станции метро откроются в 07:00.

Согласно информации, с 23:00 31 декабря 2017 года до 03:00 1 января 2018 года работа автобусов №№45, 52, 69 будет организована по следующим схемам:

Маршрут №45: от остановки "Улица Стрелковая" по проспекту 70 лет Октября, улицам Стрелковой, Светлоярской, Кузьмина, Циолковского, Мирошникова, Чаадаева, Ярошенко, Рябцева, Московскому шоссе до остановки "Тоннель Московского вокзала", в обратном направлении - по той же схеме. Отправление от улицы Стрелковая в 22:30, 22:55, 23:20, 23:44, 00:09, 00:34, 00:58, 01:23, 01:48; от тоннеля Московского вокзала - в 23:07, 23:32, 23:57, 00:21, 00:46, 01:11, 01:35, 02:00, 02:45.

Маршрут №52: от остановки "Микрорайон Верхние Печеры" по Казанскому шоссе, улицам Касьянова, Верхне-Печерской, Лопатина, Казанскому шоссе, улицам Родионова, Большой Печерской, Горького, Белинского, Ванеева (обратно - улице Ижорской), площади Свободы, улице Варварской до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении - по той же схеме. Отправление от улицы Академической в 22:45, 23:05, 23:25, 23:45, 00:05, 00:27, 00:45, 01:05, 01:25, 01:45, 02:05, 2:25; от площади Минина и Пожарского (у фонтана) в - 23:11, 23:31, 23:53, 00:11, 00:31, 00:51, 01:11, 01:31, 01:51, 02:11, 02:31, 03:05.

Маршрут № 69: от остановки "Микрорайон Юг" по бульвару Южному, улице Янки Купалы, Южному шоссе, улице Веденяпина, проспекту Октября, улице Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова до остановки "Улица Новикова-Прибоя", в обратном направлении - по той же схеме. Отправление от микрорайона Юг в 23:38, 0:05, 0:33, 1:00, 1:27, 1:54, 2:21, 3:10; от станции метро "Пролетарская" (со стороны завода "Теплообменник") в 23:10, 23:37, 0:05, 0:32, 1:00, 1:27, 1:54, 2:45.

Маршрут №43 будет следовать по существующей схеме. Отправление от улицы Долгополова в 23:34, 0:04, 0:33, 1:02, 1:32, 2:01, 2:30, 2:56; от автостанции "Щербинки" в 22:50, 23:20, 23:50, 0:18, 0:48, 1:17, 1:46, 2:16.

Также в новогоднюю ночь продлевается работа электротранспорта.

Трамвай №5 - отправление от площади Лядова в 0:00, 0:45, 1:30, 2:50, 3:35; от Московского вокзала - в 0:23, 1:08, 1:53, 3:13.

Трамвай №6 - отправление от Московского вокзала в 0:33, 1:27, 2:20, 3:59.

Трамвай №2 будет ходить по наружному кольцу (движение от Черного пруда в сторону улицы Большой Покровской) всю ночь с интервалом в 30 минут.

Троллейбус №9 - отправление от площади Свободы в 0:20, 1:10, 2:00, 2:50, 3:40; от улицы Рокоссовского - в 0:40, 1:30, 2:20, 3:10.

Троллейбус №10 - отправление из микрорайона Мещерское озеро в 0:20, 1:40, 3:00; от авторынка "Московский" - в 1:00, 2:20, 3:40.

Троллейбус №13 - отправление от площади Свободы в 0:00, 1:40, 3:20; из микрорайона Щербинки-2 - в 23:10, 0:50, 2:20.

Троллейбус №14 - отправление от улицы Патриотов в 1:00, 2:00, 3:00, 4:35, 5:35, 6:00; от улицы Плотникова - в 1:30, 2:30, 4:05, 5:05, 6:05, 6:55.

В администрации обратили внимание на то, что водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь обязаны останавливаться и перевозить в попутном направлении пассажиров.

Как сообщалось ранее, массовые гулянья пройдут во всех районах Нижнего Новгорода 31 декабря (программа мероприятий).