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Происшествия

Суд приговорил жителя Дзержинска Нижегородской области к 14,5 годам колонии за убийство сожительницы

28 декабря 2017 12:33  [118] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Дзержинска Нижегородской области к 14,5 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 28 декабря 2017 года.

По информации следствия, вечером 1 июня в доме на ул. Садовая в посёлке Желнино 46-летний осуждённый выпивал со своей сожительницей. Сообщается, что женщина до этого неоднократно убегала из дома и пряталась, "чтобы вызвать у сожителя чувство ревности". На этой почве между ними возник конфликт, после чего мужчина ударил женщину ножом. От полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась.

Прокуратура отмечает, что дзержинец ранее был судим за умышленное убийство.

В декабре 2017 года суд вынес приговор мужчине по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и назначил ему 14,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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