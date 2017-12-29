Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 250 тысяч у пенсионерки 29 декабря Происшествия

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 250 тысяч рублей у пенсионерки 29 декабря. Об этом сообщается на сайте УМВД по городу.

Соглано информации, женщина отдала крупную сумму денег под предлогом снятия порчи, позднее она обратилась в полицию.

Правоохранители на месте преступления установили, что 20 декабря 2017 года в дневное время на улице Щербинки-1 областного центра к нижегородке подошла женщина и сообщила, что на пенсионерку наложена порча.

Женщина поверила в необходимость снятия с нее порчи и передала незнакомке 250 тысяч рублей. После расставания с "целительницей" пенсионерка обнаружила кражу сбережений и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества.