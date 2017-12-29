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Происшествия

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 250 тысяч у пенсионерки 29 декабря

01 января 2018 18:59  [99] Происшествия

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 250 тысяч рублей у пенсионерки 29 декабря. Об этом сообщается на сайте УМВД по городу.

Соглано информации, женщина отдала крупную сумму денег под предлогом снятия порчи, позднее она обратилась в полицию.

Правоохранители на месте преступления установили, что 20 декабря 2017 года в дневное время на улице Щербинки-1 областного центра к нижегородке подошла женщина и сообщила, что на пенсионерку наложена порча.
Женщина поверила в необходимость снятия с нее порчи и передала незнакомке 250 тысяч рублей. После расставания с "целительницей" пенсионерка обнаружила кражу сбережений и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества.

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Теги:
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