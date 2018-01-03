Нижегородец обратился в региональное минэкологии с просьбой спасти зимующую на Щелковском хуторе утку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец обратился в региональное министерство экологии с просьбой спасти зимующую на Щелковском хуторе утку. Его заявка размещена на сайте диспетчерской службы минэкологии 5 января 2018 года.

Согласно информации, утка зимует между вторым и третьим прудами в овраге под дамбой в районе здания по ул. Горбатовской, 45А.

"Из-за вытекающей из-под дамбы воды там пока что сохранилась прорубь, но птица, как правило, сидит на берегу. Впервые мы её заметили ещё в начале декабря, но сейчас видно, что её состояние не очень. Кажется, у неё повреждено крыло. Впереди морозы, и, если ничего не предпринять, вероятнее всего она погибнет", - говорится в заявке.