Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошли предновогодние рейды по выявлению нарушений, связанных с незаконной торговлей хвойными деревьями. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.
Всего за неделю сотрудники полиции выявили 43 правонарушения. Из них 27 касались осуществления предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ), а ещё 16 — торговли в неотведённых местах (статья 2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях).
Также в ходе рейдов было изъято 330 елок и изделий из них. Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.
В полиции напомнили, что при покупке новогодней елки покупатель имеет право потребовать у продавца подтверждающий документ — чек, квитанцию или приходный ордер. Эти бумаги могут послужить доказательством законности приобретения в случае проверки. Полиция призывает граждан быть внимательными и приобретать хвойные деревья только в официально разрешённых местах.
Напомним, что сдать новогоднее дерево на переработку нижегородцы смогут с 12 января.
