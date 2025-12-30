Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде

30 декабря 2025 17:28 Общество
Полиция изъяла 330 елок на незаконных точках продаж в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде прошли предновогодние рейды по выявлению нарушений, связанных с незаконной торговлей хвойными деревьями. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.

Всего за неделю сотрудники полиции выявили 43 правонарушения. Из них 27 касались осуществления предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 14.1 КоАП РФ), а ещё 16 — торговли в неотведённых местах (статья 2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях).

Также в ходе рейдов было изъято 330 елок и изделий из них. Сумма ущерба составила 390 тысяч рублей.

В полиции напомнили, что при покупке новогодней елки покупатель имеет право потребовать у продавца подтверждающий документ — чек, квитанцию или приходный ордер. Эти бумаги могут послужить доказательством законности приобретения в случае проверки. Полиция призывает граждан быть внимательными и приобретать хвойные деревья только в официально разрешённых местах.

Напомним, что сдать новогоднее дерево на переработку нижегородцы смогут с 12 января. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных