Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 18:18Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе
30 декабря 2025 17:59Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса
30 декабря 2025 17:28Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 17:10Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году
30 декабря 2025 16:52Около 29 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:34Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу
30 декабря 2025 16:24Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:11Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году
30 декабря 2025 15:55Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 15:26Энергетики ЭН+ дарят новогоднее настроение
Общество

Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году

30 декабря 2025 17:10 Общество
Нижегородская область увеличивает количество квот на ЭКО в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области планируется увеличить число квот на экстракорпоральное оплодотворение почти до 3200 процедур. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, в начале 2025 года возникали сомнения, удастся ли использовать все выделенные 2910 квот (из них 1000 - от региона). Тогда эта цифра казалась рекордной. По предварительным итогам за период с января по ноябрь 2025 года, почти все предусмотренные квоты уже освоены. 

Финансирование программы будет обеспечено за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, который направит на эти цели более 430 миллионов рублей. Ещё 169 миллионов рублей добавит региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на базе "Семейного квартала" планируется создать и первый государственный центр ЭКО/ИКСИ. Проект оценивается в 6 млрд рублей. Квартал рассчитывают построить до 2028 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Беременность Здравоохранение Семья
Поделиться:
Новости по теме
27 декабря 2025 18:00Нижегородцев приглашают пройти диспансеризацию в новогодние каникулы
24 декабря 2025 10:40Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных