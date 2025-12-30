Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году Общество

В 2026 году в Нижегородской области планируется увеличить число квот на экстракорпоральное оплодотворение почти до 3200 процедур. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

По его словам, в начале 2025 года возникали сомнения, удастся ли использовать все выделенные 2910 квот (из них 1000 - от региона). Тогда эта цифра казалась рекордной. По предварительным итогам за период с января по ноябрь 2025 года, почти все предусмотренные квоты уже освоены.

Финансирование программы будет обеспечено за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, который направит на эти цели более 430 миллионов рублей. Ещё 169 миллионов рублей добавит региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на базе "Семейного квартала" планируется создать и первый государственный центр ЭКО/ИКСИ. Проект оценивается в 6 млрд рублей. Квартал рассчитывают построить до 2028 года.