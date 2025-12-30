Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 18:18Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе
30 декабря 2025 17:59Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса
30 декабря 2025 17:28Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 17:10Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году
30 декабря 2025 16:52Около 29 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:34Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу
30 декабря 2025 16:24Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:11Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году
30 декабря 2025 15:55Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 15:26Энергетики ЭН+ дарят новогоднее настроение
Общество

Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе

30 декабря 2025 18:18 Общество
Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе

В Нижний Новгород с 12 января начнет курсировать новый автобусный маршрут № 52, который временно заменит отменённые трамваи № 3 и 21. Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Маршрут соединит парк "Дубки", Комсомольскую площадь и площадь Горького. Для обслуживания линии планируется выпустить четыре автобуса.

Движение будет начинаться от станции метро "Пролетарская", после чего автобусы поедут по улицам Глеба Успенского, Космонавта Комарова, проспекту Ленина, затем — по Заречному бульвару и улицам Адмирала Макарова, Даргомыжского и Молитовской.

Достигнув Комсомольской площади, автобусы свернут на Окский съезд и далее, через площадь Лядова, проследуют до площади Горького.

Для удобства пассажиров временные остановочные павильоны появятся на Заречном бульваре и улице Даргомыжского.

Напомним, движение трамваев № 3 и 21 приостановлено с 15 декабря. На участке от Комсомольской площади до парка "Дубки" ведётся капитальная замена трамвайных путей. Планируется, что к ноябрю 2026 года будет обновлено 8,3 км рельсов.

В период ремонта пассажиры могут воспользоваться автобусами № 7, 20, 40, 58, 59, 64, 81, 83 и 88, чтобы добраться от Комсомольской площади до парка "Дубки". До площади Лядова также ходит автобус № 64.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском и Советском районах началах обкатка новых трамвайных путей. Водителей просят не парковаться там, где это запрещено.

Также напомним, что с 1 января 2026 года изменится ряд автобусных маршрутов. Подробности читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 15:33Трехсекционные трамваи вышли на нижегородские маршруты №6 и №7
21 декабря 2025 10:08Стало известно, когда трамвайный маршрут №417 продлят до Московского вокзала
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных