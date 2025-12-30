Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе Общество

В Нижний Новгород с 12 января начнет курсировать новый автобусный маршрут № 52, который временно заменит отменённые трамваи № 3 и 21. Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Маршрут соединит парк "Дубки", Комсомольскую площадь и площадь Горького. Для обслуживания линии планируется выпустить четыре автобуса.

Движение будет начинаться от станции метро "Пролетарская", после чего автобусы поедут по улицам Глеба Успенского, Космонавта Комарова, проспекту Ленина, затем — по Заречному бульвару и улицам Адмирала Макарова, Даргомыжского и Молитовской.

Достигнув Комсомольской площади, автобусы свернут на Окский съезд и далее, через площадь Лядова, проследуют до площади Горького.

Для удобства пассажиров временные остановочные павильоны появятся на Заречном бульваре и улице Даргомыжского.

Напомним, движение трамваев № 3 и 21 приостановлено с 15 декабря. На участке от Комсомольской площади до парка "Дубки" ведётся капитальная замена трамвайных путей. Планируется, что к ноябрю 2026 года будет обновлено 8,3 км рельсов.

В период ремонта пассажиры могут воспользоваться автобусами № 7, 20, 40, 58, 59, 64, 81, 83 и 88, чтобы добраться от Комсомольской площади до парка "Дубки". До площади Лядова также ходит автобус № 64.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском и Советском районах началах обкатка новых трамвайных путей. Водителей просят не парковаться там, где это запрещено.

Также напомним, что с 1 января 2026 года изменится ряд автобусных маршрутов. Подробности читайте здесь.