Около 29 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области за период с 22 по 28 декабря 2025 года зарегистрировано около 29 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным мониторинга, за неделю было обследовано порядка 27 тысяч человек. Основной причиной роста заболеваемости стал грипп, на долю которого приходится 86,3% всех выявленных вирусов. Среди них преобладает штамм гриппа А(H3N2).

Помимо гриппа, в регионе также циркулируют риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа и микоплазма.

Роспотребнадзор обращается к родителям с настоятельной рекомендацией не приводить детей с признаками ОРВИ в детские учреждения. Также жителям, не прошедшим вакцинацию от гриппа, советуют воздержаться от посещения общественных мест.

Организаторам массовых и праздничных мероприятий рекомендовано не допускать к участию лиц с симптомами.

Ранее сообщалось, что с начала года нижегородцы купили около 1,5 млн упаковок противовирусных препаратов на более чем один миллиард рублей.