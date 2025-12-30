Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса Общество

Фото: телеграм-канал Александра Щелокова

Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса. Инцидент попал на записи уличных камер, которыми поделился в своем телеграм-канале мэр Александр Щелоков.

На видео видно, как молодой человек покидает толпу сверстников и целенаправленно направляется к световой фигуре. Подойдя ближе, он берется за конструкцию, вырывает ее с корнем и бросает на землю.

После падения инсталляция перестает светиться. На этом запись обрывается.

Александр Щелоков предложил участнику инцидента самостоятельно исправить ситуацию или "вместе подумать" над тем, как ее решить.

Напомним, что мэр Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов.