Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
30 декабря 2025 18:18Автобус запустят вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде в январе
30 декабря 2025 17:59Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса
30 декабря 2025 17:28Полиция изъяла 330 елок у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 17:10Число квот на ЭКО в Нижегородской области увеличат в 2026 году
30 декабря 2025 16:52Около 29 тысяч случаев ОРВИ выявлено в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:34Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу
30 декабря 2025 16:24Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:11Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году
30 декабря 2025 15:55Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 15:26Энергетики ЭН+ дарят новогоднее настроение
Общество

Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса

30 декабря 2025 17:59
Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса

Фото: телеграм-канал Александра Щелокова

Вандал повредил новогоднего ангела в центре Арзамаса. Инцидент попал на записи уличных камер, которыми поделился в своем телеграм-канале мэр Александр Щелоков.

На видео видно, как молодой человек покидает толпу сверстников и целенаправленно направляется к световой фигуре. Подойдя ближе, он берется за конструкцию, вырывает ее с корнем и бросает на землю.

После падения инсталляция перестает светиться. На этом запись обрывается.

Александр Щелоков предложил участнику инцидента самостоятельно исправить ситуацию или "вместе подумать" над тем, как ее решить.

Напомним, что мэр Александр Мудров закрыл все уличные туалеты в Городце из-за вандалов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных