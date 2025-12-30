Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу

Фото:
Проект строительства детского сада на 150 мест на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ,
Заказчиком проекта выступало государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". Подготовкой документации занимались сразу несколько организаций: ООО "Инженерный центр "Градус", ООО "Промсервис" и ООО "Петропроект".
На сайте отмечается, что размещение детсада предусмотрено документацией по планировке территории в районе Казанского шоссе. Рядом с ним также рассматривалась возможность возведения школы на 270 мест, однако от этой идеи отказались. Причиной стало строительство в Верхних Печерах нового корпуса школы № 103, рассчитанного на 500 учеников.
