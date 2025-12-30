Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу

30 декабря 2025 16:34 Общество
Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу

Фото: Александр Воложанин

Проект строительства детского сада на 150 мест на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на сайте ЕГРЗ,

Заказчиком проекта выступало государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". Подготовкой документации занимались сразу несколько организаций: ООО "Инженерный центр "Градус", ООО "Промсервис" и ООО "Петропроект".

На сайте отмечается, что размещение детсада предусмотрено документацией по планировке территории в районе Казанского шоссе. Рядом с ним также рассматривалась возможность возведения школы на 270 мест, однако от этой идеи отказались. Причиной стало строительство в Верхних Печерах нового корпуса школы № 103, рассчитанного на 500 учеников. 

Ранее сообщалось, что строительство первого детсада по КРТ завершилось в Кстовском районе. 

