Общество

Новый корпус школы №1 построят в Сосновском

30 декабря 2025 20:00 Общество
Новый корпус школы №1 построят в Сосновском

Фото: газета "Сосновский вестник"

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин посетил образовательные учреждения в рабочем поселке Сосновское, чтобы лично ознакомиться с их состоянием. Во время поездки он побывал в двух школах — средней школе №1 и средней школе №2.

Вместе с Чечериным объекты осмотрели министр образования и науки региона Михаил Пучков и глава Сосновского муниципального округа Анатолий Зимин.

Особое внимание делегация уделила средней школе №1, где обучается более 540 учеников. Учебное заведение отличается высокими результатами в военно-патриотической игре "Зарница 2.0" и Всероссийской олимпиаде по предмету "Основы безопасности и защиты Родины". С 2021 года команда школы неизменно занимает первое место в окружном этапе "Зарницы Поволжья", а в этом году одержала победу и на всероссийском уровне.

Однако, несмотря на достижения учащихся, здание школы требует серьезного вмешательства. Как отметил Андрей Чечерин, материально-техническая база учреждения нуждается в обновлении, а оба корпуса — кирпичный и деревянный — находятся в высокой степени износа.

"Сосновскую школу №1 ждет капитальный ремонт. Кирпичное здание, которое ранее пострадало от пожара, будет восстановлено. Вместо деревянного корпуса построим новое, более просторное здание, соответствующее современным стандартам безопасности и качества. Это создаст комфортные условия как для учеников, так и для педагогов", — сообщил замгубернатора Нижегородской области.

Во второй школе, которая возобновила работу этой осенью, чиновники проверили результаты капитального ремонта. Работы проводились в 2024–2025 годах, на них было выделено свыше 118 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Дополнительно около 12 млн рублей направили на оснащение школы современным оборудованием.

Директор школы Алла Зимина выразила благодарность родителям, активно участвовавшим в подготовке учреждения к новому учебному году.

Работы по ремонту и строительству образовательных объектов проводятся в рамках национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по поручению президента России. Проект охватывает девять федеральных программ, включая "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Профессионалитет", "Все лучшее детям" и другие, направленные на развитие образовательной среды и поддержку молодежи.

Ранее сообщалось, что новая школа на 600 мест открылась в городе Павлово Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

