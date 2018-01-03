БФ Олега Кондрашова провел новогоднюю елку для детей из нижегородских многодетных семей Общество

Новогодняя елка для детей из многодетных семей Фото: БФ Олега Кондрашова

Благотворительный фонд Олега Кондрашова провел новогоднюю елку для детей из нижегородских многодетных семей в ресторане "Плакучая ива".

6 января 13 подопечных фонда из пяти семей получили сладкие подарки, а также участвовали в трехчасовой анимационной программе. "Группа компаний "Пир" сделала благотворительность своей доброй традицией, В ресторанах сети проходят различные акции: от сборов средств для детей-сирот и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, до детских утренников и новогодних елок. "Плакучая Ива" не первый год принимает в своих стенах многодетные семьи, и для нас большое удовольствие видеть радость на лицах родителей и детей", - отметил арт-директор ресторана "Плакучая Ива" Александр Асриян.

Согласно предоставленной информации, в первой части программы подопечных фонда развлекали персонажи мультсериала "Лунтик и его друзья". "Вместе с ними ребята играли в подвижные игры, а потом наслаждались шоу мыльных пузырей. Каждый малыш имел возможность оказаться внутри гигантского мыльного пузыря. Во второй части программы детей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи водили с детьми хоровод, строили крепость из картонных ведерок, устраивали бои снежками из помпонов. Дед Мороз удивил малышей и фокусами: в его руках исчезали мячики, четыре разноцветных платка в один миг сшивались в один, а молоко из большого стакана полностью убиралось в маленьком наперстке", - рассказали в фонде.

В финале мероприятия прошла фотосессия с двумя восточными символами ушедшего 2017-го и наступившего 2018-го годов: с черной курицей и маленьким шпицем.

"Когда в семье трое и больше детей, любое платное мероприятие становится довольно ощутимым для семейного бюджета. У нашего фонда многолетний опыт работы с многодетными семьями, и мы знаем, как благодарны родители за возможность организовать интересный досуг для своих ребятишек – без лишних финансовых и временных затрат. Сегодня я хочу сказать большое спасибо нашим постоянным партнерам, группе компаний "Пир" и в частности ресторану "Плакучая Ива" за прекрасную организацию новогоднего представления и за сладкие подарки для наших подопечных. Вместе у нас получилось сделать новогодние каникулы детей из нижегородских многодетных семей действительно сказочными. И это так приятно – знать, что ты совершил пусть маленькое, но чудо", - подчеркнула директор БФ Олега Кондрашова Оксана Дектерева.

СПРАВКА: Благотворительный фонд Олега Кондрашова зарегистрирован в 2012 году. За пять лет фондом оказана адресная помощь 107 многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, на сумму 1,9 млн рублей. Акция "Все, что в школу нужно, собираем дружно!" уже стала традиционной: пять лет фонд помогает собирать детей в школу семьям, в которых четыре и более школьников. Всего за эти годы оказана помощь 1 839 ученикам. В 2014 году на реализацию этого проекта БФ получил грант в соответствии с распоряжением президента РФ. Среди детей из многодетных семей проведен конкурс "Моя семья в истории страны. Многодетные семьи Нижнего Новгорода". В 2015 году издан сборник, в который вошли 33 лучшие работы. Фонд сегодня является победителем нескольких премий в сфере благотворительности.