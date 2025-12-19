Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес"

19 декабря 2025 13:32 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Мой добрый бизнес

АО «Транснефть – Верхняя Волга» заняло первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» в номинации «Работая помогаю». Победу принес социальный проект «Лекарство для жизни» (0+).

Проект реализуется в рамках партнерства с Фондом «Нижегородский онкологический научный центр», сотрудничество с которым длится с 2011 года.

Его цель – обеспечение детей, проходящих лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице, жизненно необходимым дорогостоящим препаратом.

Социальная инициатива предприятия получила высокую оценку жюри за системный подход, долгосрочность и социальный эффект. Проект помогает спасать жизни детей, а также поддерживает их семьи, уменьшая финансовую нагрузку. Волонтеры «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно посещают больницу и проводят мероприятия для маленьких пациентов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных