АО "Транснефть – Верхняя Волга" – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес" Общество

АО «Транснефть – Верхняя Волга» заняло первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» в номинации «Работая помогаю». Победу принес социальный проект «Лекарство для жизни» (0+).

Проект реализуется в рамках партнерства с Фондом «Нижегородский онкологический научный центр», сотрудничество с которым длится с 2011 года.

Его цель – обеспечение детей, проходящих лечение в Нижегородской областной детской клинической больнице, жизненно необходимым дорогостоящим препаратом.

Социальная инициатива предприятия получила высокую оценку жюри за системный подход, долгосрочность и социальный эффект. Проект помогает спасать жизни детей, а также поддерживает их семьи, уменьшая финансовую нагрузку. Волонтеры «Транснефть – Верхняя Волга» регулярно посещают больницу и проводят мероприятия для маленьких пациентов.