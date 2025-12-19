Улицы Нижнего Новгорода в выходные обработают от гололеда

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде запланированы работы по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Меры направлены на обеспечение безопасности движения в условиях нестабильной зимней погоды. Особое внимание будет уделено мостам и участкам с интенсивным трафиком, где образование наледи наиболее вероятно.
В департаменте пояснили, что подрядные организации, ответственные за содержание городских дорог, работают в круглосуточном режиме и оперативно реагируют на изменения погодных условий.
"Закупленные реагенты позволяют эффективно устранять различные типы снежно-ледяных образований на проезжей части — от рыхлого снега и снежного наката до стекловидного льда", — отметили в ведомстве.
Выбор состава и объем обработки определяются с учетом текущей метеообстановки. Используемые материалы адаптированы для применения в условиях переменчивого климата и соответствуют требованиям безопасности, уточнили в дептрансе.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода остался недоволен тем, как убирают снег во дворах.
