Общество

Нижегородская мэрия ввела особый режим у дома на улице Правдинской

19 декабря 2025 15:58 Общество
Нижегородская мэрия ввела особый режим у дома на улице Правдинской

Режим повышенной готовности введен вблизи аварийного многоквартирного дома на улице Правдинской. Соответствующее постановление подписано администрацией Нижнего Новгорода.

Меры коснулись территории в радиусе трех метров от дома № 34 (литера А). Решение принято в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, а также для организации работ по демонтажу здания.

В рамках режима повышенной готовности предусмотрено ограждение опасной зоны, круглосуточная охрана объекта, а также разработка и реализация проекта сноса аварийного дома.

Администрация Ленинского района назначена ответственным исполнителем и заказчиком всех мероприятий. Финансирование будет обеспечено из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что на улице Правдинской снесут 82 гаража для реконструкции тоннелей Ржавки.

Также стало известно, что осенью режим повышенной готовности ввели около аварийного дома в Сормове. На его охраны выделили более 3 миллионов рублей.

