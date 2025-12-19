Облачность и снег с дождем ждут нижегородцев в выходные Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев ожидают теплые, но пасмурные выходные. По данным синоптиков, 20 и 21 декабря температура воздуха останется на уровне 0 градусов, однако из-за повышенной влажности и ветра погода будет ощущаться как -5.

В субботу, 20 декабря, в течение всего дня сохранится облачность. Температура воздуха составит около нуля. Ветер юго-западный — 3-4 м/с.

В воскресенье, 21 декабря, пасмурная погода сохранится. Днем столбики термометров вновь покажут 0 градусов. К ночи ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Из-за сырости и ветра оба дня будут казаться значительно холоднее реальных показателей. Метеорологи отмечают, что ощущаемая температура будет в среднем на 4-5 градусов ниже фактической.

Ранее сообщалось, что серия магнитных бурь придет в Нижний Новгород перед Новым годом.