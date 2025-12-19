Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Облачность и снег с дождем ждут нижегородцев в выходные

19 декабря 2025 14:43 Общество
Фото: Кира Мишина

Нижегородцев ожидают теплые, но пасмурные выходные. По данным синоптиков, 20 и 21 декабря температура воздуха останется на уровне 0 градусов, однако из-за повышенной влажности и ветра погода будет ощущаться как -5.

В субботу, 20 декабря, в течение всего дня сохранится облачность. Температура воздуха составит около нуля. Ветер юго-западный — 3-4 м/с.

В воскресенье, 21 декабря, пасмурная погода сохранится. Днем столбики термометров вновь покажут 0 градусов. К ночи ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Из-за сырости и ветра оба дня будут казаться значительно холоднее реальных показателей. Метеорологи отмечают, что ощущаемая температура будет в среднем на 4-5 градусов ниже фактической.

Ранее сообщалось, что серия магнитных бурь придет в Нижний Новгород перед Новым годом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Погода Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных