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Происшествия

Здание завода "Оргсинтез" горит в Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 января

09 января 2018 13:51  [577] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошел на ОАО "Оргсинтез" в Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании на предприятии, расположенном на Московском шоссе, поступило Центр управления в кризисных ситуациях в 12:55.

Прибывшие на место спасатели установили, что произошло загорание смолы и оборудования в корпусе первичной обработки сырья на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Само здание в зимнее время не эксплуатируется.

Предварительная площадь пожара составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 83 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 52 человека и 14 единиц техники.

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Теги:
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