Депутаты ЗС НО намерены увеличить расходы на свою деятельность на 35% Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) намерены увеличить расходы, связанные с депутатской деятельностью, на 35%. Соответствующий законопроект был внесен комитетом ЗС НО по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества 28 декабря 2017 года.

Инициаторы предлагают внести изменения в статьи 22 и 26 закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области".

Сейчас парламентариям в течение года на основании подтверждающих документов возмещаются расходы, связанные с депутатской деятельностью (в соответствии с перечнем, установленным распоряжением председателя Заксобрания), в сумме до 185 тысяч рублей в год. Эту сумму предлагается увеличить до 250 тысяч рублей (на 35%).

В пояснительной записке также отмечается, что эта сумма не индексировалась три года.

Также законопроектом предлагается увеличить фонд оплаты труда помощников депутатов на 10%. Согласно проекту закона, фонд оплаты труда помощников, работающих на оплачиваемой основе, предлагается увеличить с 1,5 до 1,6 зарплаты депутата ЗС НО. Всего у народного избранника может быть семь помощников, получающих зарплату из бюджета.

Предполагается, что закон вступит в силу с момента опубликования. В случае его принятия, потребуются дополнительные расходы из бюджета текущего года в 7,35 млн рублей, из которых 4,1 млн – на увеличение зарплаты помощникам и 3,25 млн рублей – на увеличение компенсации затрат депутатам.