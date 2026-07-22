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Общество

Более 700 ветеранов СВО и их семей поступают в нижегородские колледжи

22 июля 2026 18:30 Общество
Более 700 ветеранов СВО и их семей поступают в нижегородские колледжи

Фото: Александр Воложанин

Более 700 ветеранов СВО и членов их семей уже подали документы для поступления в колледжи и техникумы Нижегородской области в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Зачисление данных категорий граждан будет проводиться в первоочередном порядке. Они смогут бесплатно получить среднее профессиональное образование. Прием документов в учреждениях СПО региона продлится до 15 августа.

В этом году одним из важных изменений стало расширение образовательных прав участников СВО. Теперь они могут бесплатно повторно пройти обучение по программам среднего профессионального образования, если решили сменить профессию или получить новую квалификацию.

«Право на бесплатное обучение для участников специальной военной операции закреплено в федеральном законодательстве. В декабре 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“. Ранее гражданин мог бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Теперь участники СВО получили возможность повторно пройти обучение на безвозмездной основе», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

По словам глав минобра региона, такая возможность особенно актуальна для специалистов рабочих профессий, чья квалификация требует адаптации к современным требованиям рынка труда.

Для оформления льготы необходимо подтвердить участие в СВО. В качестве документов могут быть представлены справка воинской части, военкомата, выписка из приказа или удостоверение ветерана боевых действий.

Информация о перечне необходимых документов и сроках подачи заявлений размещена на сайтах учреждений среднего профессионального образования.

Популяризация среднего профессионального образования является одной из целей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Сообщалось, что почти 19 тысяч бюджетных мест доступны в нижегородских колледжах.

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Теги:
Образование СВО Ссузы
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