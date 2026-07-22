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Общество

Штрафы за продажу вейпов одобрили нижегородские депутаты в первом чтении

22 июля 2026 17:00 Общество
Штрафы за продажу вейпов одобрили нижегородские депутаты в первом чтении

Фото: Максим Герасимов

Комитет по экономике Законодательного собрания Нижегородской области поддержал в первом чтении инициативу о введении штрафов за продажу вейпов в регионе. Вопрос рассмотрели на заседании 22 июля, сообщает «Ъ-Приволжье».

Напомним, в конце мая, областной парламент принял закон о запрете розничной торговли вейпами, жидкостями для них и другими устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Теперь власти намерены устранить правовой пробел и закрепить ответственность за нарушение этого запрета. Ранее законопроект о введении административных штрафов был внесен в Заксобрание.

Министр экономического развития Александр Соловьев уточнил, что за продажу или хранение вейпов должностным лицам предлагается назначать штрафы в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции могут составить от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Такие же штрафы планируется установить за стимулирование продажи табака, табачных изделий, никотиносодержащей продукции и соответствующих устройств, а также кальянов.

Необходимость введения жестких мер министр объяснил значительным вредом вейпов и осознанностью возможных нарушений.

«Можно случайно заехать под запрещающий знак, слишком сильно нажать педаль газа. Но случайно заказать в Китае вейп и случайно его растаможить и продать в Нижегородской области нельзя», — отметил он.

Напомним, что в августе 2025 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сарове губернатор Глеб Никитин выступил с предложением ужесточить регулирование торговли вейпами. Президент поддержал эту инициативу, подчеркнув ее актуальность и значимость с точки зрения сохранения здоровья подрастающего поколения.

В июне 2026 года Госдума приняла закон, позволяющий регионам временно запрещать розничную продажу вейпов на своей территории.

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Теги:
Законодательное собрание Курение Штраф
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