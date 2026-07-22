Какие секреты хранят нижегородские водоемы, рассказали фридайверы Общество

Фото: Алексей и Мария Лёвкины

Затопленные мосты, старинные лодки-долблёнки, подводные пещеры и другие артефакты обнаружили в водоемах Нижегородской и Владимирской областей фридайверы из Кулебак Алексей и Мария Лёвкины. О своем увлечении и интересных находках супруги рассказали в интервью pravda-nn.ru.

Интерес к подводной съёмке у Алексея появился несколько лет назад. В 2022 году он самостоятельно собрал аппарат для работы под водой и начал испытывать его на местных водоёмах. Однако со временем съёмки с поверхности стало недостаточно — захотелось увидеть подводный мир своими глазами.

Год назад к нему присоединилась супруга Мария. Сначала она переживала из-за глубины, но постепенно освоилась и теперь чувствует себя в воде уверенно.

Для погружений супруги используют гидрокостюмы, ласты, маски, трубки и съёмочную технику. Они занимаются фридайвингом — ныряют на задержке дыхания.

К каждой поездке Лёвкины готовятся заранее: изучают глубину и прозрачность воды, собирают сведения об истории водоёма, возможных легендах и особенностях. Если за одну поездку полностью исследовать место не удаётся, возвращаются позже. Путешествуют на собственном автомобиле.

За несколько лет супруги побывали более чем на 80 озёрах, карьерах и реках. По словам Алексея, назвать самый красивый водоём невозможно — каждый отличается рельефом дна, растительностью и подводными обитателями.

Фото: vk.ru/superlexa_club

В Сосновском округе их впечатлило озеро Родионово, где водоросли покрывают дно плотным ковром. В Дзержинске они исследовали водоём с маленькими пресноводными медузами. В озере Вад на глубине около 15 метров находится крупная пещера.

Для работы на серьёзной глубине у супругов есть специальный аппарат. Максимально он опускался примерно на 30 метров, при технической возможности погружения до 60.

В озере Ключик на глубине 14 метров Лёвкины обнаружили небольшую пещеру с выходящим из неё потоком воды. Рядом находятся затопленные деревья, создающие необычный подводный пейзаж. По их наблюдениям, именно в этом озере вода отличается наибольшей прозрачностью.

Фото: vk.ru/superlexa_club

Среди находок есть и исторические объекты. В озере Свято в Навашинском округе супруги зафиксировали затопленный мост с металлическими конструкциями, покрытыми илом. По мнению Алексея, сооружение относится к советскому времени и каким-то образом оказался на дне.

Ещё один мост они обнаружили на дне озера Тосканка. Ранее исследователи видели съёмки этого места, но только при собственном погружении смогли определить, что под водой находятся остатки старого моста, который вёл к Собору Троицы Живоначальной в Троицком Островоезерском монастыре.

Неожиданной стала находка в реке Тёше — две лодки, частично занесённые песком. Алексей показал кадры историку. Оказалось, что это лодки-долблёнки. Когда они были изготовлены, должны определить специалисты, добавил он.

Фото: vk.ru/superlexa_club

Под водой и на берегах Лёвкины нередко сталкиваются и с мусором — бутылками, в том числе разбитыми. По возможности они убирают его.

«Но мы заметили, что если постоянно убирать за людьми, они начинают мусорить ещё больше. Очень жаль, что не все ценят красоту природы», — отмечает Алексей.

Супруги делятся подводными кадрами в социальных сетях и планируют экспедиции в другие регионы. Их главная цель — озеро Светлояр. Они уже направили запрос на погружение и надеются получить разрешение, чтобы исследовать и его глубины.