Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Светланы Черемисиной Общество

Светлана Черемисина Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Светланы Черемисиной. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 10 января 2018 года.

Согласно информации, 34-летняя женщина ушла из дома на ул. Баумана в 7:50 9 января на работу и не вернулась.

Ее приметы: худощавое телосложение, рост 176 см, русые волосы и голубые глаза. Была одета в серую шапку с ушками и косичками, черное пальто с фиолетовыми вкраплениями, темно-синие джинсы и черные сапоги.

При себе она имела серый рюкзак в клетку, мобильный телефон, паспорт, пропуск и ключи от квартиры.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).